Юрист: Коронавирус даст россиянам шанс на «ипотечные каникулы»
Случаи заражения в России, как правило, не освобождают россиян от обязанности платить по кредитам, заявила в эфире радио Sputnik юрист Екатерина Духина. По её словам, ситуацию должна признать форс-мажором Торгово-промышленная палата, и это обстоятельство не сильно влияет на права и заёмщика.
Согласно действующему законодательству, послабления из-за пандемии коронавируса можно получить только по ипотечным кредитам. Если заёмщик докажет банку, что ситуация с вирусом ухудшила материальное положение, он может претендовать на «ипотечные каникулы» - отсрочку платежей на полгода, объяснила Духина.
За отсрочку по кредитам для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за карантина в других странах, ранее выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он упоминал в том числе потребительские кредиты.
Комментируя инициативу коллеги, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН напомнил об ипотечных каникулах. По его мнению, послабления по кредитам из-за коронавирусного карантина нужны не всем, а только тем, чья работа требует непосредственного присутствия в офисе.
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