Юрист: Коронавирус даст россиянам шанс на «ипотечные каникулы»

Согласно действующему законодательству, послабления из-за пандемии коронавируса можно получить только по ипотечным кредитам. Если заёмщик докажет банку, что ситуация с вирусом ухудшила материальное положение, он может претендовать на «ипотечные каникулы» - отсрочку платежей на полгода, объяснила Духина.

За отсрочку по кредитам для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за карантина в других странах, ранее выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он упоминал в том числе потребительские кредиты.

Комментируя инициативу коллеги, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН напомнил об ипотечных каникулах. По его мнению, послабления по кредитам из-за коронавирусного карантина нужны не всем, а только тем, чья работа требует непосредственного присутствия в офисе.

