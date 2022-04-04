Верховный суд поддержал предложения об ответственности за исполнение санкций в России

Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству РФ Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что 4 апреля в Госдуму внесут законопроект с поправками в УК РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций в нашей стране.