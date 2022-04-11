Боррель: Запрет на импорт нефти из РФ не остановит российскую армию на Украине

Отказ Евросоюза от нефти и газа из России не остановит военную операцию России на Украине. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге Боррель призвал отбросить иллюзии, потому что прекращение импорта газа и нефти сегодня, «в ближайшие недели это не остановит российскую армию».

По его словам, главы МИД ЕС обсуждали вопрос отказа от российской нефти, однако не пришли к единому мнению на этот счет.