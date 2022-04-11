Боррель: Запрет на импорт нефти из РФ не остановит российскую армию на Украине
Отказ Евросоюза от нефти и газа из России не остановит военную операцию России на Украине. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге Боррель призвал отбросить иллюзии, потому что прекращение импорта газа и нефти сегодня, «в ближайшие недели это не остановит российскую армию».
По его словам, главы МИД ЕС обсуждали вопрос отказа от российской нефти, однако не пришли к единому мнению на этот счет.
Боррель добавил, что Евросоюз готов продолжать оказывать военную помощь Украине сверх уже выделенных 1,5 млрд евро.
Евросоюз ранее расширил ограничения на поставку оборудования и технологий для переработки нефти и сжижения природного газа в Россию. РФ придется временно сократить свои программы по созданию сжиженного природного газа из-за нового пакета санкций, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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