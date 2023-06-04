Новак прибыл в Австрию для участия в переговорах ОПЕК+
4 июня 202308:32
Российский вице-премьер Александр Новак прибыл в Вену, сообщает ТАСС.
4 июня он будет участвовать в министерской встрече ОПЕК+. Страны, входящие в организацию, обсудят дальнейшее сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Ранее у Саудовской Аравии возникли претензии к России из-за объемов добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru