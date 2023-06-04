Новак прибыл в Австрию для участия в переговорах ОПЕК+

Российский вице-премьер Александр Новак прибыл в Вену, сообщает ТАСС.

СМИ: ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg присутствовать на встрече 4 июня

4 июня он будет участвовать в министерской встрече ОПЕК+. Страны, входящие в организацию, обсудят дальнейшее сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее у Саудовской Аравии возникли претензии к России из-за объемов добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОПЕКАлександр Новак

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