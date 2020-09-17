Уменьшаем аппетиты. Минфин урезает бюджет

Кабмин одобрил проект госбюджета, предусматривающий сокращение расходов на чиновников и вооружение. НСН рассказывает, какие еще статьи планируется урезать.

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение. Как пояснил глава ведомства Антон Силуанов, в одобренном правительством проекте госбюджета планируется на 10% оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджетных расходов.

Так, на 5% сократят госпрограммы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников. По словам министра, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что о сокращении зарплат парламентариев речь не идет.

«Скорее всего, речь идет о снижении объемов международных контактов, которые являются одной из самых весомых статей расходов. Это перелеты и проживание делегаций и так далее. Сокращение вызвано только этим. Никаких других сокращений, связанных с коммунальными платежами, быть не может, они все просчитаны. Так же как и использование автомобильного парка. Это устоявшиеся статьи расходов», - сказал Рязанский.

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Согласно данным из проекта госбюджета, из-за пандемии коронавируса и падения рынка нефти дефицит бюджета в этом году составит 4,4% ВВП.

Урезание расходов предстоит Крыму. Анонсированные финансовым ведомством цифры таковы: в 2021-м расходы могут снизить на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд, а в 2022 году - на 9,1 млрд, до 82,3 млрд рублей.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что этого очень бы не хотелось.

«Отношение отрицательное. Крым за многие годы нахождения в составе Украины отстал от остальных регионов Российской Федерации, и нам еще работать и работать, чтобы подтянуть практически все отрасли – и социальную, и инфраструктурную, и экономическую – до развитых регионов РФ. Но при этом надо отметить, что сокращаются практически все программы. По Дальнему Востоку, по Северному Кавказу, по Арктике и многие другие. Ситуация непростая с бюджетом нашим в связи с известными событиями», - рассказал Цеков.

Расходы на космические программы в 2021-2023 годах будут снижены на 60 миллиардов рублей. Но изменения не затронут главную программу – федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.

Глава Минфина отметил, что оптимизация и сокращение статей расходов позволила выйти на общий сбалансированный бюджет в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости
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