Уменьшаем аппетиты. Минфин урезает бюджет

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение. Как пояснил глава ведомства Антон Силуанов, в одобренном правительством проекте госбюджета планируется на 10% оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджетных расходов.

Так, на 5% сократят госпрограммы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников. По словам министра, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что о сокращении зарплат парламентариев речь не идет.

«Скорее всего, речь идет о снижении объемов международных контактов, которые являются одной из самых весомых статей расходов. Это перелеты и проживание делегаций и так далее. Сокращение вызвано только этим. Никаких других сокращений, связанных с коммунальными платежами, быть не может, они все просчитаны. Так же как и использование автомобильного парка. Это устоявшиеся статьи расходов», - сказал Рязанский.