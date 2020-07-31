Минфин урежет финансирование «Роскосмоса»

Расходы на космические программы в 2021-2023 годах будут снижены на 60 миллиардов рублей, следует из разработанной Минфином методики расчётов бюджетных ассигнований по государственным программам на эти годы. Документ опубликован на сайте consultant.ru.

Предполагается, что расходы на реализацию космических программ будут сокращать на 20 миллиардов рублей в год.

Как пишут «Ведомости», изменения не затронут главную программу – федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.

Планы по сокращению расходов ещё могут быть скорректированы – работа над бюджетом продолжается, сказал изданию один из чиновников. По его словам, сокращение расходов обусловлено ухудшение экономической ситуации из-за пандемии COVID-19.

