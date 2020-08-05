В Совфеде объяснили, как Минфин сэкономит на парламентариях два миллиарда

Сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации предложил Минфин России. В 2021-2023 годах ведомство хочет сэкономить почти 2 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

В 2021 и 2023 году на Госдуме и Совфеде предлагают сэкономить примерно по 250 млн ежегодно, а в 2022-м - от 350 до 550 млн рублей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что о сокращении зарплат парламентариев речь не идет.