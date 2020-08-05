В Совфеде объяснили, как Минфин сэкономит на парламентариях два миллиарда
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что о сокращении зарплат парламентариев речь не идет.
Сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации предложил Минфин России. В 2021-2023 годах ведомство хочет сэкономить почти 2 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».
В 2021 и 2023 году на Госдуме и Совфеде предлагают сэкономить примерно по 250 млн ежегодно, а в 2022-м - от 350 до 550 млн рублей.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что о сокращении зарплат парламентариев речь не идет.
«Думаю, что речь идет о другом. Скорее всего, речь идет о снижении объемов международных контактов, которые являются одной из самых весомых статей расходов. Это перелеты и проживание делегаций и так далее. Сокращение вызвано только этим. Никаких других сокращений, связанных с коммунальными платежами, быть не может, они все просчитаны. Так же как и использование автомобильного парка. Это устоявшиеся статьи расходов. Мы значительно сократили количество поездок за рубеж. Это видно по поездкам, по участию международных делегаций. Отсюда и снижение расходов», - сказал Рязанский.
Напомним, ранее Минфин предложил увеличить в 2021 году расходы на президента и его администрацию. В будущем году траты на деятельность Владимира Путина могут превысить 14 млрд рублей.
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