«Против, но поймем». Сенатор о сокращении финансирования Крыма

Сократить финансирование программы развития Крыма и Севастополя в 2021-2022 годах предложил Минфин. Как пишут РИА «Новости», 2021-м расходы могут снизить на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд, а в 2022 году - на 9,1 млрд, до 82,3 млрд рублей.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН высказался против сокращения финансирования полуострова.

«Отношение отрицательное. Не хочется, чтобы сокращали программу финансирования Крыма и Севастополя. Но при этом надо отметить, что сокращаются практически все программы. По Дальнему Востоку, по Северному Кавказу, по Арктике и многие другие. Ситуация непростая с бюджетом нашим в связи с известными событиями. Поэтому относимся отрицательно, хотели бы, чтобы финансирование сохранили. Крым за многие годы нахождения в составе Украины отстал от остальных регионов Российской Федерации, и нам еще работать и работать, чтобы подтянуть практически все отрасли – и социальную и инфраструктурную и экономическую – до развитых регионов РФ. Хотя бы до уровня тех областей, с которыми мы рядом находимся, до уровня Краснодарского края», - рассказал Цеков.