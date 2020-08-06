«Против, но поймем». Сенатор о сокращении финансирования Крыма
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН высказался против сокращения финансирования полуострова.
Сократить финансирование программы развития Крыма и Севастополя в 2021-2022 годах предложил Минфин. Как пишут РИА «Новости», 2021-м расходы могут снизить на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд, а в 2022 году - на 9,1 млрд, до 82,3 млрд рублей.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН высказался против сокращения финансирования полуострова.
«Отношение отрицательное. Не хочется, чтобы сокращали программу финансирования Крыма и Севастополя. Но при этом надо отметить, что сокращаются практически все программы. По Дальнему Востоку, по Северному Кавказу, по Арктике и многие другие. Ситуация непростая с бюджетом нашим в связи с известными событиями. Поэтому относимся отрицательно, хотели бы, чтобы финансирование сохранили. Крым за многие годы нахождения в составе Украины отстал от остальных регионов Российской Федерации, и нам еще работать и работать, чтобы подтянуть практически все отрасли – и социальную и инфраструктурную и экономическую – до развитых регионов РФ. Хотя бы до уровня тех областей, с которыми мы рядом находимся, до уровня Краснодарского края», - рассказал Цеков.
Однако, добавил сенатор, крымчане поймут, если программа финансирования будет сокращена.
«Но при этом «по одежке ножки протягиваем». Если этого требуют серьезные поправки в бюджет, мы с пониманием отнесемся к подобным действиям Минфина. Сокращение идет по очень многим отраслям, по очень многим направлениям», - напомнил собеседник НСН.
Напомним, в августе 2014 года была одобрена федеральная программа развития Крыма и Севастополя до 2020 года на 800 млрд рублей. В сентябре 2018 года ее продлили до 2022 года. В июле стало известно, что программу продлили до 2024 года.
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