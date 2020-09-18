Названы причины девальвации рубля

Число покупок валюты в России на $5 тыс. и более выросли в 10 раз. По данным Банка России, за май и июнь объём сделок составил $1,194 млрд, это самый большой показатель за последние шесть лет.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин пояснил НСН, что именно скупкой валюты россияне пытаются оградить себя от «неадекватного поведения» российских властей.

«Все же логично, именно в мае-июне основная масса людей поняла неадекватность, я бы сказал ограниченную вменяемость российского государства в ситуации с коронавирусом. Все увидели, что государство действует абсолютно неадекватно, даже исходя из тех гипотез, которые оно навязывает людям. А с другой стороны люди увидели, что даже в условиях коронабесия продолжается оптимизация медицины. Ее убивают. И в этой ситуации люди понимают, что нужно спасаться и массовая скупка валюта – это форма бегства от этого государства», - считает Делягин.

Правда, в Кремле вряд ли согласятся с Делягиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что принятые в России меры поддержки экономики во время пандемии коронавируса были своевременными и эффективными.