Названы причины девальвации рубля
Научный руководитель Института проблем глобализации назвал в интервью НСН две основные причины ослабления рубля.
Число покупок валюты в России на $5 тыс. и более выросли в 10 раз. По данным Банка России, за май и июнь объём сделок составил $1,194 млрд, это самый большой показатель за последние шесть лет.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин пояснил НСН, что именно скупкой валюты россияне пытаются оградить себя от «неадекватного поведения» российских властей.
«Все же логично, именно в мае-июне основная масса людей поняла неадекватность, я бы сказал ограниченную вменяемость российского государства в ситуации с коронавирусом. Все увидели, что государство действует абсолютно неадекватно, даже исходя из тех гипотез, которые оно навязывает людям. А с другой стороны люди увидели, что даже в условиях коронабесия продолжается оптимизация медицины. Ее убивают. И в этой ситуации люди понимают, что нужно спасаться и массовая скупка валюта – это форма бегства от этого государства», - считает Делягин.
Правда, в Кремле вряд ли согласятся с Делягиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что принятые в России меры поддержки экономики во время пандемии коронавируса были своевременными и эффективными.
Экономист отметил, что девальвация рубля наблюдалась весной, ее можно наблюдать и сейчас. Если в марте евро стоил 69 рублей, сейчас он подорожал на 20 рублей. Этот процесс продолжится, уверен Делягин.
«По фондовому рынку ударят и события в Америке после президентских выборов, что отразится и на рубле и приведет к его ослаблению. Нацвалюта будет слабеть по двум основным причинам: российское общество видит неадекватность государство и пытается от него спастись. И вторая: государство, уничтожая экономику, тем не менее, хочет пополнять федеральный бюджет, а сделать это только ослаблением рубля. И деноминация в нынешней ситуации бессмысленна. Можно срезать нулики, когда есть уверенность в стабильности рубля. А это не про нашу ситуацию», - резюмировал Делягин.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил на пресс-конференции НСН, что к концу 2020 года ожидает очередное обрушение рубля. По его словам, рубль может упасть по отношению к бивалюте на 10-15 процентов.
В свою очередь, Песков заявил, что драматическая ситуация в мировой экономике, возникшая из-за пандемии коронавируса, не может не сказываться на экономике страны. Однако, по его словам, российским властям удается минимизировать негативные последствия кризиса.
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