Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля. Об этом говорят данные Мосбиржи. По данным на 17:03 по Москве курс евро составил 91,01 рубля. Помимо этого, курс американской валюты в ходе торгов превысил отметку в 78 рублей и составил 78,20 рубля.
Между тем, в минувшую среду, 23 сентября, курс доллара впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей. Курс евро увеличился на 77 копеек и составил 89,91 рубля.
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал о двух основных причинах ослабления рубля.
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