Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля. Об этом говорят данные Мосбиржи. По данным на 17:03 по Москве курс евро составил 91,01 рубля. Помимо этого, курс американской валюты в ходе торгов превысил отметку в 78 рублей и составил 78,20 рубля.

Рублевые качели: курс скачет, прогнозы туманны

Между тем, в минувшую среду, 23 сентября, курс доллара впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей. Курс евро увеличился на 77 копеек и составил 89,91 рубля.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал о двух основных причинах ослабления рубля.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаКурс ДоллараВалютаЕвро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры