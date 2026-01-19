В Китае при взрыве на металлургическом заводе пострадали 84 человека

Два человека погибли, более 80 пострадали при взрыве на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел 18 января на предприятии сталелитейной компании Baotou Steel. На место ЧП направили спасателей, профессиональное оборудование и силы экстренной помощи.

«По состоянию на 6.00 19 января (01.00 мск) в результате взрыва погибли 2 человека... и 84 получили ранения», - отмечается в сообщении.

Еще восемь человек числятся пропавшими.

