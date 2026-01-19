В Китае при взрыве на металлургическом заводе пострадали 84 человека
Два человека погибли, более 80 пострадали при взрыве на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Инцидент произошел 18 января на предприятии сталелитейной компании Baotou Steel. На место ЧП направили спасателей, профессиональное оборудование и силы экстренной помощи.
«По состоянию на 6.00 19 января (01.00 мск) в результате взрыва погибли 2 человека... и 84 получили ранения», - отмечается в сообщении.
Еще восемь человек числятся пропавшими.
Ранее в Швейцарии при взрыве в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек, не менее ста получили ранения, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта
- Президент Сирии отменил свой визит в Германию
- Вложены миллиарды: Роскомнадзор анонсировал новые блокировки и удаления
- В Китае при взрыве на металлургическом заводе пострадали 84 человека
- МВД предупредило о мошеннической рассылке с просьбой перезвонить в «техподдержку»
- Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 впервые покажут за рубежом
- Под Челябинском мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме
- Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии
- Учения и «торговая базука»: Чем Европа ответит на угрозы Трампа из-за Гренландии
- В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru