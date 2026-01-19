Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 впервые покажут за рубежом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») впервые покажет за границей новейшие российские гражданские самолеты Ил-114-300 и SJ-100. Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

«Объединенная авиастроительная корпорация... впервые представит на зарубежной площадке свои новейшие региональные самолеты - Ил-114-300 и импортозамещенный "Суперджет"», - отметили в госкорпорации.

Лайнеры покажут на выставке Wings India 2026 в городе Хайдарабад 28-31 января.

Так, SJ-100 представят на статической стоянке в специальной ливрее с элементами цветов флага Индии. Впервые публике покажут новый серийный салон самолета, установленный в рамках программы импортозамещения.

Лайнер Ил-114-300 также будет представлен с установленным салоном. Машина примет участие в летной программе выставки Wings India.

Ранее в «Ростехе» рассказали о планах начать серийное производство лайнеров МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году, пишет 360.ru.

