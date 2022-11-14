США ввели санкции против связанных с Россией физических и юридических лиц

Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, в который попали связанные с Россией физические и юридические лица.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции СШАСанкции Против РоссииСША
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