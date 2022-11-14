США ввели санкции против связанных с Россией физических и юридических лиц
14 ноября 202218:35
Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, в который попали связанные с Россией физические и юридические лица.
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14 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru