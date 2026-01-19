Президент Сирии отменил свой визит в Германию

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил визит в Германию и встречу с руководством ФРГ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Визит политика в Берлин был запланирован на 20 января. Ожидалось, что аш-Шараа проведет переговоры с президентом Германии Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, а также встретится с представителями немецких компаний, отмечает RT.

По данным агентства, лидер Сирии отменил поездку. Причины такого решения не называются.

Ранее Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили операцию сирийской армии против курдских формирований.

