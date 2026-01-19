В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта

МВД и ФСБ задержали подозреваемого в теракте и поджоге в Иркутской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержанного заподозрили в подготовке террористического акта и поджога объекта инфраструктуры. Фигурант - 18-летний юноша, в сентябре с ним связался якобы сотрудник организации по финансовому мониторингу, заявивший, что деньги семьи гражданина под угрозой и их нужно обезопасить. Молодой человек перевел средства своей бабушки на указанный злоумышленником счет, отмечает RT. После этого юноше позвонил «сотрудник ФСБ», который заявил, что деньги пошли на финансирование ВСУ.

«Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания... поджег одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан», - подчеркнула Волк.

К моменту появления правоохранителей злоумышленник успел сделать подкоп, он пытался скрыться в лесном массиве, но не смог уйти от оперативников.

Молодого человека арестовали. Против него возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта на территории Севастополя по заданию украинских кураторов.

