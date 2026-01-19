МВД предупредило о мошеннической рассылке с просьбой перезвонить в «техподдержку»

Мошенники начали отправлять сообщения от имени портала «Госуслуг» о проблемах с рассылкой уведомлений и с просьбой перезвонить якобы в техподдержку. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленники отправляют человеку поддельный запрос на обновление электронной почты, так как текущий адрес больше не используется для получения уведомлений. При этом в случае возникновения вопросов жертву просят обратиться в «техподдержку» по указанному номеру. Рассылка должна убедить человека позвонить мошенникам.

В МВД отметили, что злоумышленники используют логотипы, похожие на официальные, адресно обращаются к человеку, призывают не сообщать коды подтверждения посторонним. Однако все это - часть схемы мошенников.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с «переоформлением» тарифа домашнего интернета, напоминает «Свободная пресса».

