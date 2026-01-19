МВД предупредило о мошеннической рассылке с просьбой перезвонить в «техподдержку»
Мошенники начали отправлять сообщения от имени портала «Госуслуг» о проблемах с рассылкой уведомлений и с просьбой перезвонить якобы в техподдержку. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Злоумышленники отправляют человеку поддельный запрос на обновление электронной почты, так как текущий адрес больше не используется для получения уведомлений. При этом в случае возникновения вопросов жертву просят обратиться в «техподдержку» по указанному номеру. Рассылка должна убедить человека позвонить мошенникам.
В МВД отметили, что злоумышленники используют логотипы, похожие на официальные, адресно обращаются к человеку, призывают не сообщать коды подтверждения посторонним. Однако все это - часть схемы мошенников.
Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с «переоформлением» тарифа домашнего интернета, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае при взрыве на металлургическом заводе пострадали 84 человека
- МВД предупредило о мошеннической рассылке с просьбой перезвонить в «техподдержку»
- Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 впервые покажут за рубежом
- Под Челябинском мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме
- Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии
- Учения и «торговая базука»: Чем Европа ответит на угрозы Трампа из-за Гренландии
- В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
- Россияне Рублев и Медведев вышли во второй круг Australian Open
- Ночью над Россией уничтожили 92 дрона ВСУ
- Население Китая в прошлом году сократилось на 3,39 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru