«Никаких 3% роста». Нечаев считает, что россияне обеднели на годы

На 11% в долларовом выражении снизилось благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года. Такую оценку привел швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире. Таким образом россияне беднели быстрее, чем жители Украины или Турции.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с данными Credit Suisse.

«Реальные доходы населения падают с 2013 года. И в этом году даже по официальным данным они снизятся на 5%, а эксперты говорят о 10%. Весенний локдаун, безусловно, не прошел бесследно для российского населения. Он наложился на падение доходов, которое длится уже столько лет. То есть, может быть такой накопленный эффект», - сказал Нечаев.

При этом он указал, что реальное падение может быть значительно сильнее.

«Это, безусловно, среднее по больнице. Есть состояние Ротенберга, а есть состояние пенсионера, живущего на пенсию. В среднем они составляют средний класс, но разрыв между ними – тысячи процентов. Одна из проблем России – это то, что у нее одна из самых высоких среди развитых стран дифференциация населения по уровню доходов и благосостояния», - добавил экономист.