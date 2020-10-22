«Никаких 3% роста». Нечаев считает, что россияне обеднели на годы
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что реальное обнищание россиян может быть значительно больше, чем посчитал Credit Suisse.
На 11% в долларовом выражении снизилось благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года. Такую оценку привел швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире. Таким образом россияне беднели быстрее, чем жители Украины или Турции.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с данными Credit Suisse.
«Реальные доходы населения падают с 2013 года. И в этом году даже по официальным данным они снизятся на 5%, а эксперты говорят о 10%. Весенний локдаун, безусловно, не прошел бесследно для российского населения. Он наложился на падение доходов, которое длится уже столько лет. То есть, может быть такой накопленный эффект», - сказал Нечаев.
При этом он указал, что реальное падение может быть значительно сильнее.
«Это, безусловно, среднее по больнице. Есть состояние Ротенберга, а есть состояние пенсионера, живущего на пенсию. В среднем они составляют средний класс, но разрыв между ними – тысячи процентов. Одна из проблем России – это то, что у нее одна из самых высоких среди развитых стран дифференциация населения по уровню доходов и благосостояния», - добавил экономист.
Обнищание россиян в том числе объясняется недостаточными мерами поддержки со стороны государства.
«Единственное пособие, которое дали людям, это выплаты на детей. Они начались с большим опозданием. Экономисты, в том числе я, еще в марте это предлагали. А началось в конце весны. В основном правительство пошло по пути различных льгот, отсрочек выплат. Но рано или поздно людям придется эти расходы нести. А доходы снижаются. Это временная мера, которая отсрочивает проблему, но не решает ее», - указал экс-министр.
По его мнению, к докризисному уровню доходы россиян вернутся не раньше, чем через несколько лет.
«Я не разделяю официальных оптимистичных прогнозов экономического роста на 2021 год. У нас фактически стагнация, несмотря на низкую базу никаких 3% роста не будет и в помине. И доходы населения будут в лучшем случае стагнировать - после того, как они в этом году упадут. Это годы», - заключил Нечаев.
Ранее Андрей Нечаев в эфире НСН ранее заявил, что меры поддержки экономики во время карантина были абсолютно недостаточны.
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