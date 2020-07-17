Реальные доходы россиян упали на 8%

По данным агентства, это падение является максимальным за историю уровня доходов с 1999 года. Тогда доходы граждан РФ упали на 10%.

В июне Минэкономразвития прогнозировало падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в текущем году на 3,5%, отмечает агентство.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся ситуацию с падением доходов россиян.

