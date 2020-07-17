Реальные доходы россиян упали на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
По данным агентства, это падение является максимальным за историю уровня доходов с 1999 года. Тогда доходы граждан РФ упали на 10%.
В июне Минэкономразвития прогнозировало падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в текущем году на 3,5%, отмечает агентство.
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся ситуацию с падением доходов россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru