Центробанк начал интервенции на валютном рынке

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — подчеркивает ЦБ.

Центробанк с 24 февраля начнет продавать на рынке иностранную валюту; предполагается, что это удовлетворит спрос и ослабит давление на рубль.

Кроме того, регулятор намерен расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению банковскому сектору ликвидности.

В четверг на фоне военной операции российских сил на Украине резко выросли курсы валют: в ходе торгов доллар и евро достигали максимальных значений с 2016 и 2014 года.

