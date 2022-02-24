Центробанк начал интервенции на валютном рынке
Банк России объявил о начале валютных интервенций для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — подчеркивает ЦБ.
Центробанк с 24 февраля начнет продавать на рынке иностранную валюту; предполагается, что это удовлетворит спрос и ослабит давление на рубль.
Кроме того, регулятор намерен расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению банковскому сектору ликвидности.
В четверг на фоне военной операции российских сил на Украине резко выросли курсы валют: в ходе торгов доллар и евро достигали максимальных значений с 2016 и 2014 года.
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