«Уговоры не помогли»: Путин заставил экспортеров укреплять рубль до 75 за доллар

УГОВОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

О необходимости ограничить экспортеров эксперты говорили давно. В конце августа Владимир Путин провел экстренное совещание с руководством экономического блока, на котором как раз обсуждался этот вопрос. Тогда было принято решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки. При этом с ними «в неформальном порядке» договорились об увеличении ее продажи, писали СМИ.

Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН тогда объяснил, что отказ от жестких мер валютного регулирования в отношении экспортеров связан с тем, что их убедили в необходимости сгладить ситуацию с рублем.

«Было очень похоже, что все последние месяцы тем же экспортерам, так же не обязательно, на словах было дано указание выручку не возвращать в страну и не продавать, что они и делали, иначе не было бы этой девальвации, она была сделана рукотворно и искусственно. Сейчас так же договорились, что они будут возвращать эту выручку или, по крайней мере, ее часть и сгладят ситуацию, вернув курс рубля хотя бы к уровню, который не вызовет резкого возмущения населения. Думаю, экспортеров убедили, что нужно больше гибкости», - сказал Левченко.

Видимо, стадия убеждения все-таки завершилась более конкретными шагами. Экономист Денис Ракша в разговоре с НСН говорил, что помочь рублю может только работа с экспортерами, а изменение ключевой ставки к эффективным мерам не относится.

«Самые мощные инструменты применительно к курсу это вовсе не ставка, а обязательная продажа валютной выручки, ее репатриация, ограничения движения по счету капитала, а не по торговому счету. Пока что все эти ворота открыты: у нас капитал утекает из страны, экспортеры не репатриируют валютную выручку, у них нет обязательной продажи даже части валютной выручки», - говорил он в августе, намекая на правильный инструмент.

ЦЕЛЬ: ДОЙТИ ДО 75-85

По словам экономиста, обязательная продажа валютной выручки может за несколько недель укрепить курс рубля на 20%.

«У нас есть прецедент весны прошлого года, когда Центробанк с Минфином нажали на все педали. В сегодняшней ситуации у ЦБ и у Минфина не задействована еще масса самых эффективных инструментов. Видимо, они считают, что ситуация развивается по контролируемому сценарию. Если бы они применили набор мер, как весной 2022 года, рубль, может быть, и не вернулся бы к курсу 50 за доллар, но на 20% укрепился бы достаточно быстро. Не за один день, но в течение нескольких недель», - объяснял Ракша «медлительность» регулятора.