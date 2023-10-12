«Уговоры не помогли»: Путин заставил экспортеров укреплять рубль до 75 за доллар
Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Экономисты давно ждали такого решения, отмечая, что это «уронит» курс доллара до 75-85 рублей.
Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Решение было принято на фоне «заскоков» курса за 100. Ожидается, что мера поможет укрепить рубль в долгосрочной перспективе.
Серьезный настрой российских властей уже потянул рубль вверх. Так, утром 12 октября курс доллара на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября, а курс евро - ниже 103 рублей.
В список от главы государства вошли 43 группы компаний из топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, а также зернового хозяйства. Названия компаний не указываются.
Новые меры вводятся на полгода, в этот период экспортеры должны будут предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
УГОВОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
О необходимости ограничить экспортеров эксперты говорили давно. В конце августа Владимир Путин провел экстренное совещание с руководством экономического блока, на котором как раз обсуждался этот вопрос. Тогда было принято решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки. При этом с ними «в неформальном порядке» договорились об увеличении ее продажи, писали СМИ.
Финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН тогда объяснил, что отказ от жестких мер валютного регулирования в отношении экспортеров связан с тем, что их убедили в необходимости сгладить ситуацию с рублем.
«Было очень похоже, что все последние месяцы тем же экспортерам, так же не обязательно, на словах было дано указание выручку не возвращать в страну и не продавать, что они и делали, иначе не было бы этой девальвации, она была сделана рукотворно и искусственно. Сейчас так же договорились, что они будут возвращать эту выручку или, по крайней мере, ее часть и сгладят ситуацию, вернув курс рубля хотя бы к уровню, который не вызовет резкого возмущения населения. Думаю, экспортеров убедили, что нужно больше гибкости», - сказал Левченко.
Видимо, стадия убеждения все-таки завершилась более конкретными шагами. Экономист Денис Ракша в разговоре с НСН говорил, что помочь рублю может только работа с экспортерами, а изменение ключевой ставки к эффективным мерам не относится.
«Самые мощные инструменты применительно к курсу это вовсе не ставка, а обязательная продажа валютной выручки, ее репатриация, ограничения движения по счету капитала, а не по торговому счету. Пока что все эти ворота открыты: у нас капитал утекает из страны, экспортеры не репатриируют валютную выручку, у них нет обязательной продажи даже части валютной выручки», - говорил он в августе, намекая на правильный инструмент.
ЦЕЛЬ: ДОЙТИ ДО 75-85
По словам экономиста, обязательная продажа валютной выручки может за несколько недель укрепить курс рубля на 20%.
«У нас есть прецедент весны прошлого года, когда Центробанк с Минфином нажали на все педали. В сегодняшней ситуации у ЦБ и у Минфина не задействована еще масса самых эффективных инструментов. Видимо, они считают, что ситуация развивается по контролируемому сценарию. Если бы они применили набор мер, как весной 2022 года, рубль, может быть, и не вернулся бы к курсу 50 за доллар, но на 20% укрепился бы достаточно быстро. Не за один день, но в течение нескольких недель», - объяснял Ракша «медлительность» регулятора.
С ним согласился проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец, который сказал НСН, что главным инструментом для укрепления рубля следует считать введение обязательной продажи экспортной выручки.
«Главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки, потому что компании, например зернотрейдеры, оставляют ее за границей и в Россию не ввозят. В прошлом году с помощью этого удалось уронить курс до уровня 65 рублей за доллар. Сейчас обязательная продажа валютной выручки привела бы к заметному снижению: до уровня 65 вряд ли, а 75-85 легко. Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку. Пока ЦБ это не сделает, приток валюты расти не будет», - настаивал он.
При этом в начале сентября эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил НСН, что экспортеры могут укрепить рубль осенью и без дополнительных ограничений.
«У нас у правительства был некий кассовый разрыв, связанный с тем, что бюджетный дефицит накопился в начале года. Основной причиной девальвации рубля был бюджетный дефицит, была необходимость таким образом увеличить бюджет – получить налоги за счет повышенной выручки экспортеров. Период сезонной слабости рубля начинается в июне и длится по октябрь месяц, сезон объясняется стартом отпусков. С октября стоит ждать укрепление рубля, а пока рубль будет торговаться на текущих уровнях», - отмечал он.
Сгладить психологически непростую отметку в 100 рублей за доллар до этого пытался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В начале октября он сообщил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством.
Тогда министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что не верит в призыв пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова к россиянам не беспокоиться по поводу взлетевшего курса доллара.
«Либо Песков чего-то не понимает, либо просто валяет дурака. По закону жанра он говорит, что все хорошо, а будет еще лучше. Можно было бы ждать трезвой оценки ситуации, а главное, действий, которые эта ситуация диктует», - отметил Нечаев.
Целые секторы экономики России, в том числе потребительский рынок критически зависят от импорта, пояснил экс-министр экономики. Поэтому высокий курс иностранной валюты неминуемо ведет к падению уровня жизни россиян.
А зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН и вовсе призвал ФСБ проверить Центробанк, который не только не принимает меры для укрепления рубля, но и поощряет процветание монополий.
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