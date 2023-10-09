«Искусственная девальвация»: Делягин призвал ФСБ проверить Центробанк

Биржевой курс доллара сегодня обновил максимум года и сейчас торгуется выше 102 рублей.

«Российские власти должны выполнять Конституцию, которая обязывает Банк России обеспечивать стабильность рубля. Выполнять свои обязанности власти РФ должны были начать по крайней мере 10 лет назад, когда Набиуллину только назначили главой ЦБ. Тогда она официально заявила о том, что она никаких конституционных обязанностей выполнять не будет. Конечно, она заявила об этом другими словами, но смысл был абсолютно такой. За последние 10 лет она заслужила прозвище «мадам девальвация». Если предположить, что российские власти считают своей обязанностью растаптывание конституционных норм, то тогда госпожа Набиуллина и те, кто ее поддерживает, все делают правильно. По сути, мы имеем диверсию. Поскольку украинским военным не удалось прорвать линию фронта, либеральные сторонники фашизма наносят удар России в спину при помощи искусственной организации девальвации национальной валюты», - сказал собеседник НСН.

По его словам, сейчас в России процветают монополии, а некоторыми работниками Центробанка и правительства стоит заинтересоваться ФСБ.

«Никто не пытается заставлять бизнес держать цены. Вы можете зайти в любой магазин и убедиться в этом лично. Произвол монополий воспринимается либеральной тусовкой в российской власти как едва ли не единственная свобода предпринимательства, которая имеет право на существование. В этой ситуации уже давно должна действовать ФСБ по отношению и к ЦБ, и к правительству», - отметил Делягин.

Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Аналитики ожидают, что к концу года курс не опустится ниже 95-98 рублей за доллар, несмотря на все попытки ЦБ укрепить валюту, отмечает «Радиоточка НСН».

