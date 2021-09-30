Минэнерго России: КНР и Европа не обращались по вопросу увеличения поставок угля
30 сентября 202111:43
Минэнерго России не получало обращений со стороны Китая или стран Европы об увеличении поставок угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России», — отмечается в заявлении.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа попросила РФ о дополнительных поставках угля на фоне рекордно высоких цен на газ.
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30 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru