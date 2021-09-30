Минэнерго России: КНР и Европа не обращались по вопросу увеличения поставок угля

«В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России», — отмечается в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа попросила РФ о дополнительных поставках угля на фоне рекордно высоких цен на газ.

