Европа попросила у России больше угля из-за высоких цен на газ

На фоне рекордно высоких цен на газ Европа обратилась к России насчет дополнительных поставок угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в российских угольных компаниях.

В последние годы Евросоюз проводил политику замены угольного топлива для производства электроэнергии на более экологичные варианты. Однако приближение зимы, которая, по многим прогнозам, в Европе будет холоднее, чем предыдущие, а также максимально высоких цен на природный газ за всю историю вынуждает увеличить поставки газа.

Издание отмечает, что в первом полугодии экспорт российского угля вырос на 2,4 процента (до 22,5 миллиона тонн). Цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув 30 сентября уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров.

