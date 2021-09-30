Европа попросила у России больше угля из-за высоких цен на газ
На фоне рекордно высоких цен на газ Европа обратилась к России насчет дополнительных поставок угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в российских угольных компаниях.
В последние годы Евросоюз проводил политику замены угольного топлива для производства электроэнергии на более экологичные варианты. Однако приближение зимы, которая, по многим прогнозам, в Европе будет холоднее, чем предыдущие, а также максимально высоких цен на природный газ за всю историю вынуждает увеличить поставки газа.
Издание отмечает, что в первом полугодии экспорт российского угля вырос на 2,4 процента (до 22,5 миллиона тонн). Цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув 30 сентября уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров.
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