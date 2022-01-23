Угасание SWIFT. В Госдуме предупредили о последствиях отключения России от платежной системы

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о разработке в Евросоюзе пакета ограничений России из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом дипломат рассказал в интервью Presse am Sonntag.

Шалленберг пояснил, что санкции затронут сферы экономики и финансов. Дипломат также не исключил отключение России от системы SWIFT.