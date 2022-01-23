Угасание SWIFT. В Госдуме предупредили о последствиях отключения России от платежной системы
Политики и экономисты обсудили последствия отключения Москвы от международной платежной системы SWIFT для России и мира.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о разработке в Евросоюзе пакета ограничений России из-за эскалации ситуации на Украине. Об этом дипломат рассказал в интервью Presse am Sonntag.
Шалленберг пояснил, что санкции затронут сферы экономики и финансов. Дипломат также не исключил отключение России от системы SWIFT.
Экономист Игорь Липсиц спрогнозировал, что ждет экономику России, если произойдет отключение от SWIFT на фоне военной кампании на Украине. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Прямая аналогия с Крымом: будет повторяться то же самое, только с нарастающим масштабом. Мы опять заплатим за это очень сильной девальвацией рубля и скачком инфляции. Мы уже и так попали в ситуацию, когда нас обложили санкциями практически по всем отраслям. Новые санкции – отключение от SWIFT, запрет на торговлю долговыми обязательствами, ограничения для атомной промышленности — это для нас большая беда. Начнется нехорошая спираль сжатия экономики», — предупредил экономист.
При этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что идея создания российского аналога SWIFT кажется ему полнейшим абсурдом.
«Меня удивляют заявления о том, что можно сделать SWIFT доморощенным, российским. Это полнейший абсурд, потому что SWIFT – это сеть, которая охватывает всю финансовую систему мира. Да, у нас существует свой вариант, но мы можем обмениваться только внутри РФ. И даже если мы свою систему подтверждения платежей распространим на ЕАЭС, в чем я глубоко сомневаюсь, потому что никто не захочет быть вместе с нами в изоляции, то это не решает проблемы мировой торговли. Поэтому, все разговоры о SWIFT не имеют под собой основания. Поскольку это бы означало не просто Третью мировую войну, а такой миропорядок, который трудно себя даже представить», - уверен Калашников.
По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, операторы SWIFT вряд ли отключат Россию от SWIFT` a – это запустит неконтролируемую цепную реакцию, заявил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Теоретически все реально, но практически это вряд ли произойдет, потому что мы являемся одним из крупнейших участников SWIFT. Естественно, будут большие экономические потери самой организации, которая является независимой, по крайней мере, формально. Если вдруг не пройдут расчеты от российских контрагентов европейским, то дальше может возникнуть цепная реакция. Европейский контрагент не сможет рассчитаться, например, с американским. И в конечном итоге могут пострадать многие страны, а не только российские организации. Отключение России будет означать в конечном итоге то, что сам SWIFT будет постепенно угасать и становиться ненужным, потому что уже есть технологии, позволяющие использовать другие системы», - сказал он.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что отключение России от международной системы платежей SWIFT невыгодно никому, в этом случае Европе пришлось бы отказаться от товаров из РФ.
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