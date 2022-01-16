В ФРГ отключение России от SWIFT сравнили с «атомной бомбой» для мирового рынка

Мерц сравнил эти последствия с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг». Он призвал «не трогать SWIFT».

«Если произойдет что-то подобное [отключение России от межбанковской системы], я думаю, произойдет массовый экономический спад», — спрогнозировал Мерц.

Политик считает, что серьезные последствия грозят также мировой торговли.

17 декабря члены Христианско-демократического союза поддержали его кандидатуру на должность нового главы партии. По прогнозам, политик будет официально утвержден в этой должности на съезде ХДС, который пройдет в онлайн формате, 21-22 января.

