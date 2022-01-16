В ФРГ отключение России от SWIFT сравнили с «атомной бомбой» для мирового рынка

При отключении России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT возникнут негативные последствия для российской экономики, а также других стран. Об этом , заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в интервью агентству dpa.

Силуанов: Отключать Россию от SWIFT невыгодно

Мерц сравнил эти последствия с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг». Он призвал «не трогать SWIFT».

«Если произойдет что-то подобное [отключение России от межбанковской системы], я думаю, произойдет массовый экономический спад», — спрогнозировал Мерц.

Политик считает, что серьезные последствия грозят также мировой торговли.

17 декабря члены Христианско-демократического союза поддержали его кандидатуру на должность нового главы партии. По прогнозам, политик будет официально утвержден в этой должности на съезде ХДС, который пройдет в онлайн формате, 21-22 января.

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