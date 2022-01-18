В Белом доме не исключили отключение России от SWIFT

Американские власти продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении Москвы на случай ее вторжения на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

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По его словам, ни один из вариантов не исключен, в том числе отключение от системы SWIFT.

«Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — отметил собеседник агентства.

При этом издание Handelsblatt сообщило, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT больше не рассматривается США и Евросоюзом, так как это может привести к дестабилизации финансовых рынков и развитию альтернативных платежных систем.

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