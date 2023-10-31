Патрушев: параллельный импорт мешает внедрению отечественных разработок
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, сообщает РИА Новости.
При этом, по его мнению, его дальнейшее использование должно быть обоснованным, так как он мешает развитию отечественных разработок.
«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта», - сказал он.
На выездном совещании в Томске он указал, что вместо «проведения перспективных разработок» российские компании предпочитают покупать готовые иностранные продукты.
Ранее Министерство промышленности и торговли РФ изменило правила параллельного импорта в отношении ряда автомобильных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru