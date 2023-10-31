Патрушев: параллельный импорт мешает внедрению отечественных разработок

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, сообщает РИА Новости.

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При этом, по его мнению, его дальнейшее использование должно быть обоснованным, так как он мешает развитию отечественных разработок.

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта», - сказал он.

На выездном совещании в Томске он указал, что вместо «проведения перспективных разработок» российские компании предпочитают покупать готовые иностранные продукты.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ изменило правила параллельного импорта в отношении ряда автомобильных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ИмпортозамещениеИмпортСовет Безопасности РФ Николай Патрушев

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