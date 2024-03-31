СМИ: Удвоилась доля продаж российских компьютеров
В России за год в два раза выросла доля продаж компьютеров, выпускаемых отечественными брендами, сообщают «Известия» со ссылкой на торговые сети.
Это такие бренды, как iRu, Irbis, Echips, Osio. Отличие в том, что они более доступны для россиян, в отличие от зарубежных аналогов. В М.Видео – Эльдорадо сообщили, что за три первых месяца 2024 года спрос на компьютеры вырос на 44% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а в денежном выражении рынок вырос на 63%. Это связано не только с расширением параллельного импорта, но и с увеличением популярности российских брендов.
К росту привел и выход на российский рынок новых брендов, например игровые компьютеры линейки Thunderobot, продажи которых в первом квартале увеличились более чем в 2,5 раза.
При этом в России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru