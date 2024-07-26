СМИ: Китай перестал принимать «грязные» юани из России

Другой член генсовета «Деловой России», Максим Черешнев, добавил, что один из китайских банков отказался принимать юани, приобретенные на Московской бирже, попавшей под западные санкции, отмечает URA.RU.

В течение этого года проблемы с российско-китайскими платежами усугубились из-за ужесточения западных санкций. Особенно это связано с угрозами вторичных санкций от США для банков и введением в июне санкций против Московской биржи со стороны Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».