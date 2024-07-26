СМИ: Китай перестал принимать «грязные» юани из России

Китайские банки избегают операций с юанем, имеющим связь с Россией. Об этом заявил генеральный директор АО «Первая группа» и член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин, сообщает газета «Ведомости».

По его словам, китайские финансовые учреждения стали негласно отделять «чистый» и «грязный» юань, последний из которых связан с Россией.

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Другой член генсовета «Деловой России», Максим Черешнев, добавил, что один из китайских банков отказался принимать юани, приобретенные на Московской бирже, попавшей под западные санкции, отмечает URA.RU.

В течение этого года проблемы с российско-китайскими платежами усугубились из-за ужесточения западных санкций. Особенно это связано с угрозами вторичных санкций от США для банков и введением в июне санкций против Московской биржи со стороны Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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