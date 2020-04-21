Убытки российских нефтяников: Насколько подешевеет бензин

Как пишет РБК со ссылкой на экспертов «Аналитики товарных рынков», на прошлой неделе стоимость тонны бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11%. В понедельник она стоила 35,77 тысячи рублей. При этом издержки нефтяников выше — 38,07 рубля на тонну из-за выплаты НДПИ, НДС, акциза и выплат в бюджет по демпферу, выросших со 100 рублей в январе до 17 тысяч рублей сейчас.

Эксперты называют снижение оптовых цен на бензин следствием сокращения спроса в российских городах из-за карантинных мер в связи с коронавирусом. В некоторых регионах спрос упал на 70%. Снизились и розничные цены: к 12 апреля АИ-92 и АИ-95 на автозаправках Алтая подешевели на 40-45 копеек, в Красноярском крае — на 13-25 копеек, в Хакасии АИ-92 подешевел на 55 копеек. Примерно на 15 копеек дешевел бензин и на Урале.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН объяснил, что к убыточности переработки и оптовой торговли в России приводит, в том числе, существующая в стране система налогообложения. Компании пытаются поддерживать цены на определённом уровне, чтобы зарабатывать хотя бы в рознице, сказал он.

«Поэтому, может быть, будет небольшое снижение, как проявление конкурентной борьбы, но роста цен рыночных точно не будет», - предположил эксперт.

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН со своей стороны отметил, что у АЗС довольно высокая маржинальность, поэтому операторы АЗС могут позволить себе и более существенное снижение розничных цен на топливо — на рубль-два. Снижение оптовых цен дополнительно увеличит эту маржинальность.

Между тем, по оценке специалистов «Аналитики товарных рынков», биржевые цены на бензин могут вырасти уже в мае: планируются простои нескольких НПЗ, что при активном экспорте снизит объём предложения.

