Снижение цен на бензин в России объяснили борьбой за клиента

В первой половине апреля в России фиксируется понижение цен на бензин. Так со 2 по 15 числа бензин Аи-92 потерял 4 копейки своей стоимости, достигнув цены в 43,04 рубля за литр, а Аи-95 – 3 копейки (46,10 рублей за литр), сообщает ЦДУ ТЭК. Самое заметное понижение цен отмечается в Сибири, например, в Алтайском крае литр Аи-92 подешевел на 45 копеек, в среднем по округу падение цены составило 23 копейки на Аи-92 и 13 копеек на Аи-95.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН отметил, что понижение цен вызвано конкуренцией между компаниями.

«Повышение [цен на топливо] относительно сегодняшней ситуации ближайшее время вряд ли будет. Что касается снижения, действительно, в нескольких регионах мы его наблюдаем, но, по сути, это проявление конкуренции и борьбы за клиента. Чисто объективных причин для снижения цен нет, несмотря на то, что у нас несколько снизились оптовые цены на фоне снижения спроса и производства. Спрос упал в два раза, в некоторых регионах на 70% и, конечно, это сильное снижение спроса компенсирует эту увеличенную маржинальную доходность (разность между выручкой от реализации (без учета НДС и акцизов) и переменными затратами - прим. НСН). Потому что снижение спроса существенно больше проявляет свое влияние на цены, чем снижение оптовых цен», - сказал Аркуша.