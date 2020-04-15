Снижение цен на бензин в России объяснили борьбой за клиента
Глава Российского топливного союза в эфире НСН рассказал о тенденциях по изменению цен на топливо в ближайшем будущем.
В первой половине апреля в России фиксируется понижение цен на бензин. Так со 2 по 15 числа бензин Аи-92 потерял 4 копейки своей стоимости, достигнув цены в 43,04 рубля за литр, а Аи-95 – 3 копейки (46,10 рублей за литр), сообщает ЦДУ ТЭК. Самое заметное понижение цен отмечается в Сибири, например, в Алтайском крае литр Аи-92 подешевел на 45 копеек, в среднем по округу падение цены составило 23 копейки на Аи-92 и 13 копеек на Аи-95.
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН отметил, что понижение цен вызвано конкуренцией между компаниями.
«Повышение [цен на топливо] относительно сегодняшней ситуации ближайшее время вряд ли будет. Что касается снижения, действительно, в нескольких регионах мы его наблюдаем, но, по сути, это проявление конкуренции и борьбы за клиента. Чисто объективных причин для снижения цен нет, несмотря на то, что у нас несколько снизились оптовые цены на фоне снижения спроса и производства. Спрос упал в два раза, в некоторых регионах на 70% и, конечно, это сильное снижение спроса компенсирует эту увеличенную маржинальную доходность (разность между выручкой от реализации (без учета НДС и акцизов) и переменными затратами - прим. НСН). Потому что снижение спроса существенно больше проявляет свое влияние на цены, чем снижение оптовых цен», - сказал Аркуша.
При этом, он отметил, что существующая в России система налогообложения «приводит к убыточности переработки и оптовой торговли». В связи с этим, копании, чтобы компенсировать свои потери пытаются «поддерживать цены на определенном уровне, чтобы зарабатывать хотя бы в розничном сегменте. Поэтому, может быть, будет небольшое снижение, как проявление конкурентной борьбы, но роста цен рыночных точно не будет».
Тем временем в Москве цены на бензин не изменились, согласно данным ЦДУ ТЭК: литр Аи-92 стоит около 42,91 рубля за литр, Аи-95 – 47,12 рублей за литр, что соответствует ценам недельной давности.
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщал, что правительство РФ намерено ограничить ввоз в страну бензина по дешевым ценам. По его словам, ввоз в страну дешевого бензина будет ограничен на полгода. Председатель правления «Независимого топливного союза» Григорий Баженов в эфире НСН заявил, что запретительные меры не пойдут на пользу топливному рынку.
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