Эксперт: Бензин в состоянии подешеветь на два рубля
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН сообщил о возможности АЗС снизить цены на топливо.
Розничные цены на бензин на российских автозаправках немного снизились. Наиболее заметно это в Сибири, сообщает «Интерфакс». На автозаправках Алтая цены на АИ-92 и АИ-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае — на 13-25 копеек, в Хакасии АИ-92 подешевел на 55 копеек. Бензин также дешевел во всех регионах Урала, но не больше, чем на 15 копеек.
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН отметил снижающийся спрос на бензин из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Однако, по его словам, это не помешает операторам опустить цены на топливо еще ниже, если, конечно, у них появится такое желание.
«Динамику цен на бензин определяет состояние внешних рынков, а также состояние внутреннего спроса. Оптовые цены, если сравнивать с предыдущим годом, существенно не изменились, примерно остаются на том же уровне, что и годом ранее. Цена на нефть снизилась, экспорт бензина сейчас невыгоден. Выгоднее его поставлять на внутренний рынок. Маржинальность АЗС достаточно высокая, они работают с прибылью, у них есть сейчас достаточно широкий задел для снижения цен. 40 копеек - это не столь заметное снижение. В принципе операторы АЗС могут позволить себе большее снижение. Оно может измеряться не десятками копеек, а рубль-два. У них есть потенциал. Сейчас они страдают из-за некоторого снижения спроса», - рассказал эксперт.
Ранее эксперты отмечали, что падение цен на нефть обычно не приводит к удешевлению бензина в России. Между тем, во многих регионах страны введены ограничения из-за коронавируса, что привело к падению спроса на топливо в ряде городов.
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