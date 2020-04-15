Эксперт: Бензин в состоянии подешеветь на два рубля

Розничные цены на бензин на российских автозаправках немного снизились. Наиболее заметно это в Сибири, сообщает «Интерфакс». На автозаправках Алтая цены на АИ-92 и АИ-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае — на 13-25 копеек, в Хакасии АИ-92 подешевел на 55 копеек. Бензин также дешевел во всех регионах Урала, но не больше, чем на 15 копеек.

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН отметил снижающийся спрос на бензин из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Однако, по его словам, это не помешает операторам опустить цены на топливо еще ниже, если, конечно, у них появится такое желание.