Новости за ночь: В России рухнули оптовые цены на бензин

Резкое падение спроса на бензин в России из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, привело к снижению оптовых цен на бензин и, соответственно, росту маржинальности бизнеса АЗС. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов «Аналитики товарных рынков».

Эксперт: Бензин в состоянии подешеветь на два рубля

За минувшую неделю стоимость тонны АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11%, или 4,2 тысячи рублей. В понедельник она составляла 35,77 тысячи рублей за тонну.

Для нефтяников это означает убытки, поскольку их издержки с учётом НДС, НДПИ, акциза и выплат в бюджет по демпферу для стабилизации цен выше — 38 тысяч за тонну, говорится в материале. По мнению главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, причина в росте выплат по демпферу в этом году — со 100 рублей за тонну в январе до 17 тысяч рублей сейчас. Механизм таких выплат должен сгладить удар от обнуления экпортных пошлин на нефть и нефтепродукты, говорили в «Газпром нефти».

Специалисты «Аналитики товарных рынков» считают, что биржевые цены на бензин могут вырасти уже в мае из-за запланированных простоев НПЗ при активном экспорте.

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ФОТО: pxhere.com
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