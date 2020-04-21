Новости за ночь: В России рухнули оптовые цены на бензин

За минувшую неделю стоимость тонны АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11%, или 4,2 тысячи рублей. В понедельник она составляла 35,77 тысячи рублей за тонну.

Для нефтяников это означает убытки, поскольку их издержки с учётом НДС, НДПИ, акциза и выплат в бюджет по демпферу для стабилизации цен выше — 38 тысяч за тонну, говорится в материале. По мнению главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, причина в росте выплат по демпферу в этом году — со 100 рублей за тонну в январе до 17 тысяч рублей сейчас. Механизм таких выплат должен сгладить удар от обнуления экпортных пошлин на нефть и нефтепродукты, говорили в «Газпром нефти».

Специалисты «Аналитики товарных рынков» считают, что биржевые цены на бензин могут вырасти уже в мае из-за запланированных простоев НПЗ при активном экспорте.

