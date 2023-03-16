Юань оттеснил евро в предпочтениях россиян для сбережений

Российский рубль сохраняет позицию самой востребованной валюты в плане хранения сбережений наличными. На него в этих целях указывают 35% опрошенных инвестиционным холдингом «Финам». На второй позиции идёт американский доллар (28%). При этом на третье место вышел китайский юань (17,4%), который сместил оттуда евро.

По данным «Известий», в крупных брокерских и кредитных учреждениях подтвердили большой спрос на валюту КНР. Главными причинами называются геополитический кризис и санкционные ограничения. Эти факторы нанесли серьёзный удар по ключевым зарубежным валютам в России.

Олигарх Дерипаска посоветовал быстро продавать доллары

По информации ВТБ, число вкладов в юанях с ноября 2022 года в банке увеличилось на 26%, а их совокупный объем в феврале нынешнего года кратно превысил показатели конца осени. За год такие депозиты открыли более 10 тысяч розничных клиентов.

Согласно статистики кредитных организаций, в конце февраля нынешнего года до 90% средств граждан России в банках были номинированы в рублях, хотя россияне на самом деле начали больше сберегать в юанях в 2022 году.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский ранее оценил совет бизнесмена Олега Дерипаски избавиться от доллара. Собеседник НСН счёл этот призыв разумным и рекомендовал приобрести вместо американской валюты юань или золото, однако – отказаться от рубля.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:ДолларЕвроЮань
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