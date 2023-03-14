Олигарх Дерипаска посоветовал быстро продавать доллары

Так он отреагировал на мнение финансового обозревателя Роберта Кийосаки, который рекомендует покупать больше золота, серебра и биткоинов из-за нестабильной обстановки в банковской сфере США.

«Если веселый инвестор окажется прав даже на 10 процентов, то надо покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», - заявил Дерипаска.

Ранее экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что крах двух банков в США не повторит кризис 2008 года.

