Олигарх Дерипаска посоветовал быстро продавать доллары

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что настало время для быстрой продажи долларов, сообщает РИА Новости.

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Так он отреагировал на мнение финансового обозревателя Роберта Кийосаки, который рекомендует покупать больше золота, серебра и биткоинов из-за нестабильной обстановки в банковской сфере США.

«Если веселый инвестор окажется прав даже на 10 процентов, то надо покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», - заявил Дерипаска.

Ранее экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что крах двух банков в США не повторит кризис 2008 года.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Олег ДерипаскаСШАБанкиЭкономический КризисДоллар
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