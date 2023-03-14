Олигарх Дерипаска посоветовал быстро продавать доллары
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что настало время для быстрой продажи долларов, сообщает РИА Новости.
Так он отреагировал на мнение финансового обозревателя Роберта Кийосаки, который рекомендует покупать больше золота, серебра и биткоинов из-за нестабильной обстановки в банковской сфере США.
«Если веселый инвестор окажется прав даже на 10 процентов, то надо покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», - заявил Дерипаска.
Ранее экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что крах двух банков в США не повторит кризис 2008 года.
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