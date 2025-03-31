МИД Китая оценил угрозы Трампа по российской нефти
Сотрудничество Китая и России не подвержено влиянию сторонних факторов, С таким комментарием выступил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в связи с недавним высказыванием президента США Дональда Трампа.
Глава Белого дома пригрозил, что запретить заниматься предпринимательской деятельностью на территории США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Он заявил о готовности в этом случае ввести вторичные санкции в отношении топлива из России и обложить его пошлиной в размере от 25 до 50%.
Го Цзякунь подчеркнул, что позиция Пекина по украинской проблеме неоднократно озвучивалась, и заключается в том, что диалог и переговоры остаются единственным реальным путем выхода из кризиса. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель МИД КНР также особо отметил, что партнерство Китая с Россией не направлено против третьих сторон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru