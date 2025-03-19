В Минэнерго заявили, что в России подорожала добыча нефти
Себестоимость добычи нефти в России за последние 15–20 лет подорожала в 2–3 раза. Как пишет «ФедералПресс», об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Выступая на форуме «Нефтяная столица», он отметил, что для любой добывающей страны важно производить нефть с минимальной стоимостью.
По его словам, уход на более глубокие залежи и истощение коллекторов, а также ухудшение ресурсной базы, приводят к тому, что уровень затрат возрастает. В результате «дебеты скважин упали на 30–40%».
«Это означает, что бурить и работать надо больше, чтобы добыть тот же самый объём», - пояснил Сорокин, добавив, что данная проблема учтена в энергетической стратегии России до 2050 года.
Ранее американский сланцевый магнат, основатель Continental Resources Гарольд Хамм заявил, что в США компании, занимающиеся добычей нефти, не планируют возвращаться в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru