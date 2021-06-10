«Езда по ушам!» Бизнес против ночных ограничений для крупных торговых сетей

Предприниматель Дмитрий Потапенко заявил «Радиоточке НСН», что новые предложения от Совфеда по ограничению ночной торговли крупными торговыми сетями навредит Москве, которую зачистили от мелких точек.

В России уничтожена малоформатная торговля, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Он раскритиковал предложение главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова ограничить работу крупных торговых сетей в ночное время и по выходным с целью таким образом помочь малому бизнесу.

«У нас нет малоформатной торговли в Москве. Зачистили! У нас было 18 тысяч стационарной розничной торговли. 13 тысяч нестационарной розничной торговли. Сейчас в столице в лучшем случае что-то около 2,5 тысяч. Это слезы для Москвы, в которой официально зарегистрировано 11 миллионов человек, а по факту проживает миллионов 20. Если сейчас закрыть весь "крупняк", все торговые сети, то в субботу и воскресенье купить будет нечего и негде», - заявил предприниматель.
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Дмитрий Потапенко считает, что предложенная мера мало соответствует представлениям о рыночной экономике. Он объяснил, что в свое время власти закрыли большинство мелких торговых точек, но ничего не сделали для улучшения работы малого бизнеса.

«То, что мы хотим развивать малоформатную торговлю – это езда по ушам. Нужно тогда локации для них делать, а не сносить палатки, точки в метро и везде. Нам говорили, что они грязные, что там шаурма, гастарбайтеры, они не платят налоги. Сенаторы хотят сразу из палаток с тараканами и крысами прыгнуть в чистые маленькие магазины? Не получится! Это не происходит за секунду. Это постепенный и трудоемкий процесс. А они просто все снесли. Но все помнят ночь длинных ковшей. И теперь прекрасные сенаторы говорят: «А давайте мы чего-то позакрываем!». А можно попросить уже начать что-нибудь открывать? Закрывать вы умеете, но вы деньги не зарабатываете. Деньги зарабатывают все остальные, кого вы закрываете!» - возмутился Потапенко.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением. Он считает, что ограничение работы торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

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ТЕГИ:Дмитрий ПотапенкоТорговляСредний И Малый Бизнес
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