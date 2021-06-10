«Езда по ушам!» Бизнес против ночных ограничений для крупных торговых сетей

Дмитрий Потапенко считает, что предложенная мера мало соответствует представлениям о рыночной экономике. Он объяснил, что в свое время власти закрыли большинство мелких торговых точек, но ничего не сделали для улучшения работы малого бизнеса.

«То, что мы хотим развивать малоформатную торговлю – это езда по ушам. Нужно тогда локации для них делать, а не сносить палатки, точки в метро и везде. Нам говорили, что они грязные, что там шаурма, гастарбайтеры, они не платят налоги. Сенаторы хотят сразу из палаток с тараканами и крысами прыгнуть в чистые маленькие магазины? Не получится! Это не происходит за секунду. Это постепенный и трудоемкий процесс. А они просто все снесли. Но все помнят ночь длинных ковшей. И теперь прекрасные сенаторы говорят: «А давайте мы чего-то позакрываем!». А можно попросить уже начать что-нибудь открывать? Закрывать вы умеете, но вы деньги не зарабатываете. Деньги зарабатывают все остальные, кого вы закрываете!» - возмутился Потапенко.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением. Он считает, что ограничение работы торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

