СМИ: Минпромторг создал список товаров для параллельного импорта

Минпромторг России составил перечень из более 50 групп товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

По имеющимся сведениям, Минпромторг включил в список около 200 брендов автомобилей, комплектующих для техники, а также текстиль, одежду, косметику, гаджеты и многое другое. Разрешение на ввоз без одобрения правообладателя коснется многих фирм, которые ранее приостановили свою деятельность в России из-за военной спецоперации на Украине.