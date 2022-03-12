Эксперт: Американские санкции лишь помогут России

«Не возникают ли в результате санкций нежелательные последствия, о которых нам стоит подумать? <…> Вам надо позаботиться о том, каковы последствия принимаемых вами политических решений. Вот тогда ваша политика может называться политикой взрослых, ответственных людей», — сказал Эрлих.

Эксперт рекомендовал Вашингтону обратить внимание на рост числа сторонников президента РФ Владимира Путина и риск сближения Москвы и Пекина. По мнению политолога, это может стать последствиями действий Соединенных Штатов.

Эрлих также заявил, что нынешняя политика США не продвигает национальные интересы государства, а ставит под угрозу их и глобальную безопасность.

