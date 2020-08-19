Туроператоры рассказали, как в Турции борются с коронавирусом

Турция восстанавливает строгие санитарные меры на фоне всплеска коронавируса. Как сообщил портал «Турпром», резкий рост числа случаев заражения в Турции связан с празднованием Курбан-байрама в конце июля, поэтому в некоторых провинциях готовятся вновь ввести более строгие меры по борьбе с пандемией, однако основных курортов страны это не коснется.

Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала, как обеспечивают безопасность туристов на курортах Турции.

«Турция предприняла достаточно серьезные меры безопасности по распространению коронавируса. Когда турист прилетает в Турцию, ему обязательно измеряют температуру. Я призываю всех туристов, которые плохо себя чувствуют и надеются на жаропонижающие средства, не прибегать к ним. Это выявляется. Во-первых, температура, допустимая в России, - 37,1. Уже при 37,2 турист на борт самолета не попадет. По прилету в Турцию измеряется температура, и там допустимо 37,7. Они считают, что в полете у некоторых людей температура может повыситься. Но уже при 37,8 прямо в аэропорту делается моментальный тест на коронавирус», - сказала Осипова.