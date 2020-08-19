Туроператоры рассказали, как в Турции борются с коронавирусом
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» в беседе с НСН рассказала, как сейчас работают курорты Турции.
Турция восстанавливает строгие санитарные меры на фоне всплеска коронавируса. Как сообщил портал «Турпром», резкий рост числа случаев заражения в Турции связан с празднованием Курбан-байрама в конце июля, поэтому в некоторых провинциях готовятся вновь ввести более строгие меры по борьбе с пандемией, однако основных курортов страны это не коснется.
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с НСН рассказала, как обеспечивают безопасность туристов на курортах Турции.
«Турция предприняла достаточно серьезные меры безопасности по распространению коронавируса. Когда турист прилетает в Турцию, ему обязательно измеряют температуру. Я призываю всех туристов, которые плохо себя чувствуют и надеются на жаропонижающие средства, не прибегать к ним. Это выявляется. Во-первых, температура, допустимая в России, - 37,1. Уже при 37,2 турист на борт самолета не попадет. По прилету в Турцию измеряется температура, и там допустимо 37,7. Они считают, что в полете у некоторых людей температура может повыситься. Но уже при 37,8 прямо в аэропорту делается моментальный тест на коронавирус», - сказала Осипова.
По ее словам, вход в отель обязательно в маске, и тоже измеряется температура.
«Поэтому надеяться на жаропонижающие не приходится. Наши туроператоры работают только с отелями, которые имеют сертификат безопасности. Получили их очень немногие. Сегодня открыты только 40% отелей на побережье Турции. Загрузка отелей – 50-60%. Потому соблюдать дистанцию между отдыхающими очень легко. За пределы отеля туристам выходить не запрещено. Но при возвращении в отель им опять измеряют температуру», - пояснила эксперт.
Она добавила, что в ресторан пускают определенное количество людей. «Шведский стол сохраняется со всеми преимуществами all inclusive, которые так любят наши туристы. Но если раньше турист сам накладывал себе блюда в буфете, то сейчас это делает обслуживающий персонал, который находится за стеклом. Лежаки на пляже расставлены на расстоянии 2,5 метра. Это строго соблюдается. Исключение составляют только семейные пары. То же самое у бассейна. Везде стоят санитайзеры. В номерах нет стеклянной посуды, только одноразовая. Обслуживающий персонал отеля ходит в масках», - добавила собеседница НСН.
Ранее Наталья Осипова в эфире НСН рассказала, что основная причина для выбора отдыха в России – гарантированная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом.
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