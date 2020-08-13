Более 63 тысяч россиян прилетели в Турцию за три дня после запуска чартеров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в Турцию после открытия чартерного авиасообщения 10 августа прилетело более 63 тысяч россиян.

Улетающим в Турцию посоветовали делать расширенную медстраховку

По данным АТОР, Россия стала лидером по числу прибывших туристов в страну. Уточняется, что турпоток из России в 3 раза выше, чем из Украины, и в 8 раз выше Германии и Великобритании.

Вылеты в Турцию в настоящее время разрешены из трех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее источник в АТОР сообщил. что Россия может возобновить сообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. Отмечалось, что правительство может объявить о принятии соответствующего решения в 20-х числах августа.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:Российские ТуристыТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры