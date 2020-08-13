Более 63 тысяч россиян прилетели в Турцию за три дня после запуска чартеров
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в Турцию после открытия чартерного авиасообщения 10 августа прилетело более 63 тысяч россиян.
По данным АТОР, Россия стала лидером по числу прибывших туристов в страну. Уточняется, что турпоток из России в 3 раза выше, чем из Украины, и в 8 раз выше Германии и Великобритании.
Вылеты в Турцию в настоящее время разрешены из трех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Ранее источник в АТОР сообщил. что Россия может возобновить сообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. Отмечалось, что правительство может объявить о принятии соответствующего решения в 20-х числах августа.
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