Туроператоры готовы выполнить отложенные из-за коронавируса обязательства перед российскими туристами

Государственная поддержка туротрасли позволяет оптимистично планировать работу бизнес-сферы.

«Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены. Бизнес продолжит работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году», - добавила на конференции по развитию межрегионального туризма «Внутренний туризм - новые возможности» глава ведомства.

По словам главы Ростуризма, с отечественного рынка благодаря господдержке не ушел ни один крупный туроператор. По данным ведомства, долг туроператоров перед клиентами на начало пандемии составлял порядка 40 млрд рублей, на данный момент сократился до 16 млрд рублей. Действия правительства по поддержке туристической сферы позволили сохранить бизнес избежать банкротств.

Ранее Зарина Догузова в эфире НСН рассказала, что в Ростуризм поступило 4 тыс. заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.

«Это действительно так. Четыре тысячи заявок мы получили. Это абсолютно новая мера поддержки. Мы впервые в истории российского туризма запустили такой способ помощи для малого и среднего бизнеса, который заинтересован развивать туристическую инфраструктуру. Правительство выделило на эту поддержку более миллиарда рублей. Мы готовы поддержать самые смелые, интересные предложения», – поделилась с НСН Зарина Догузова.

