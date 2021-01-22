Названы страны-лидеры по числу страховых случаев с российскими туристами

Общий поток российских туристов, выезжающих за рубеж на новогодние каникулы в 2021 году сократился на 77%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В связи с этим страховые компании зафиксировали падение обращаемости по страховым случаям. В частности, «Ингосстрах» зафиксировал 251 обращение туристов за медицинской помощью в период январских праздников. Это составило лишь 12 % от общего количества обращений за аналогичный период 2020 года (более 2 тысяч обращений).

Пандемия заметно отразилась на выборе россиянами туристических направлений, в том числе в новогодние каникулы. Путешественники выбирали из тех стран, с которыми было восстановлено прямое авиасообщение.

Лидером по числу страховых случаев в новогодние каникулы заняла Танзания - 30% обращаемости от общего количества случаев (туристов с полисом «Ингосстраха»). На втором оказалась Турция - 18%, на третьем - Индонезия (12%).

Страховые случаи среди туристов, которые предпочли провести зимние каникулы в России, составили 1% от общего количества заявленных случаев.

Оставшиеся 39% случаев, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и ограниченный режим въезда, были зафиксированы в США, Египте, Индии, Марокко, Таиланде, Бразилии и многих европейских странах.

Самым популярным туристическим направлением Танзании стал остров Занзибар. Причины обращений клиентов «Ингосстраха» к медикам связаны с особенностями пляжного отдыха: ожогами медуз, укусами морских обитателей, порезами о коралловые рифы и ранами, полученными от морских ежей; аллергическими реакциями и ожогами, вызванными длительным пребыванием на солнце.

Российские путешественники в разных странах также обращались с различными расстройствами ЖКТ, сосудистыми и ЛОР-заболеваниями, травмами различного характера.

Количество обращений, связанных с коронавирусной инфекцией, составило около 20% от общего числа случаев.

Начальник управления урегулирования убытков компании «Ингосстрах» Максим Максимкин сообщил, что пандемия все-таки внесла свои коррективы в программы страхования – туристы стали чаще страховаться от невыезда.

«В последнее время туристы стали с большей ответственностью подходить к покупке полиса, до начала поездки внимательно изучать правила страхования и риски, включенные в полис, а также рассматривать возможность приобретения дополнительных программ. Кроме того, пандемия коронавируса способствовала увеличению спроса на программы страхования от невыезда и страхования авиапассажиров, что вызвало рост количества обращений, рассматриваемых компанией, по данным видам страхования», – рассказал он.

В компании отметили, что за прошедшие новогодние каникулы самое крупное страховое возмещение – 13 тысяч долларов – было выплачено в связи с падением на скользкой местности на индонезийском острове Бали. Застрахованный турист получил оскольчатый перелом конечности и был прооперирован.

