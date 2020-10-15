Догузова рассказала о мерах поддержки внутреннего туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
В Ростуризме рассказали о кэшбеке на новогодние путешествия
В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря.
Зарина Догузова: «Напомню, в рамках этой программы государство возвращает до 20 тысяч рублей. Мы значительно облегчили условия участия в этой программе, сделали их удобнее, комфортнее, привлекательнее для туристов. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости, и возврат средств всегда составит 20%, в максимуме 20 тысяч рублей. Для удобства граждан мы подключили к программе наши туристические агрегаторы, которые пользуются популярностью у туристов. Поехать по программе можно с сегодняшнего дня в любой регион нашей страны без ограничений вплоть до 10 января. Это значит, что в программе участвуют самые популярные туры на новогодние праздники и Рождество», – рассказала Зарина Догузова слушателям НСН.
Названы популярные новогодние направления среди россиян
Россияне назвали страны, в которых они хотели бы встретить Новый год. В лидерах оказались Россия, Таиланд и Чехия.
Зарина Догузова: «Это очень радует, что Россия вошла в топ-3 страны, где хотят отдохнуть наши граждане. Мы стараемся для вас, сделать ваш отдых доступнее, поэтому программа туристического кэшбека распространяется и на осенне-зимний период. Осень и зима – прекрасное время для путешествий. Отдыхайте и не забывайте о необходимых мерах предосторожности», – напомнила она в эфире НСН.
Ростуризм получил более четырех тысяч заявок на получение грантов
Ростуризм завершил сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.
Зарина Догузова: «Это действительно так. Четыре тысячи заявок мы получили. Это абсолютно новая мера поддержки. Мы впервые в истории российского туризма запустили такой способ помощи для малого и среднего бизнеса, который заинтересован развивать туристическую инфраструктуру. Правительство выделило на эту поддержку более миллиарда рублей. Мы готовы поддержать самые смелые, интересные предложения», – поделилась с НСН Зарина Догузова.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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