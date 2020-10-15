Догузова рассказала о мерах поддержки внутреннего туризма

Зарина Догузова: «Напомню, в рамках этой программы государство возвращает до 20 тысяч рублей. Мы значительно облегчили условия участия в этой программе, сделали их удобнее, комфортнее, привлекательнее для туристов. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости, и возврат средств всегда составит 20%, в максимуме 20 тысяч рублей. Для удобства граждан мы подключили к программе наши туристические агрегаторы, которые пользуются популярностью у туристов. Поехать по программе можно с сегодняшнего дня в любой регион нашей страны без ограничений вплоть до 10 января. Это значит, что в программе участвуют самые популярные туры на новогодние праздники и Рождество», – рассказала Зарина Догузова слушателям НСН.

