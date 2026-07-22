Нулевая инвестиция: Почему снимать квартиру выгоднее, чем брать ипотеку
Дмитрий Ракута заявил НСН, что рыночная ипотека сегодня выступает крайним вариантом решения жилищного вопроса.
Сегодня россияне выбирают снимать квартиру, а не брать ее в ипотеку, и это экономически обоснованный выбор, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Квартиры-студии в январе—июле 2026 года сформировали 15% от совокупного предложения жилья в новостройках в крупных городах России, потеряв за год 2 процентных пункта. В Москве доля студий сократилась заметнее: с 17% до 11%. Это связано с градостроительными ограничениями, снижением инвестиционного спроса и общим разочарованием покупателей в формате, пишет «Коммерсант». Ракута уверен, что сейчас в целом невыгодно покупать квартиру, если речь про ипотеку.
«Сейчас прослеживается тенденция, что люди выбирают снимать квартиру, а не покупать ту же студию. Когда у нас ключевая ставка сильно выросла, эта тенденция стала набирать обороты. Сейчас очевидно, что аренда сильно выигрывает по сравнению с обычной рыночной ипотекой. Пока у нас ставки на рыночную ипотеку высокие, тенденция будет сохраняться. Раньше студии рассматривали в большей степени как инвестицию, сейчас такого уже нет. Это больше касается недвижимости экономкласса. Если оценивать рынок комфорта или премиального жилья, там немного другие инструменты работают. Все зависит от продукта, жилого комплекса. В бизнесе часто покупают квартиры за свои деньги, иногда полностью за наличный расчёт. А массовый сегмент будет чувствовать просадку, так как у нас поменялись правила игры на рынке, включая ужесточения по семейной ипотеке. Почему до этого массово появились студии? Был спрос, такую квартиру воспринимали как первую недвижимость, но ситуация сильно поменялась», - рассказал он.
За счет понижения ключевой ставки россияне начнут чаще брать ипотеку и инвестировать во вторичное жилье, а новостройкам ждать повышения спроса не стоит, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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