«Сейчас прослеживается тенденция, что люди выбирают снимать квартиру, а не покупать ту же студию. Когда у нас ключевая ставка сильно выросла, эта тенденция стала набирать обороты. Сейчас очевидно, что аренда сильно выигрывает по сравнению с обычной рыночной ипотекой. Пока у нас ставки на рыночную ипотеку высокие, тенденция будет сохраняться. Раньше студии рассматривали в большей степени как инвестицию, сейчас такого уже нет. Это больше касается недвижимости экономкласса. Если оценивать рынок комфорта или премиального жилья, там немного другие инструменты работают. Все зависит от продукта, жилого комплекса. В бизнесе часто покупают квартиры за свои деньги, иногда полностью за наличный расчёт. А массовый сегмент будет чувствовать просадку, так как у нас поменялись правила игры на рынке, включая ужесточения по семейной ипотеке. Почему до этого массово появились студии? Был спрос, такую квартиру воспринимали как первую недвижимость, но ситуация сильно поменялась», - рассказал он.

За счет понижения ключевой ставки россияне начнут чаще брать ипотеку и инвестировать во вторичное жилье, а новостройкам ждать повышения спроса не стоит, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

