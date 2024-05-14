Цены взлетят, дефицита не будет: Как майские заморозки отразятся на потребителях

«Реальную оценку потерь сельхозпроизводителей, скорее всего, можно будет сделать недели через две, когда уже установится теплая погода, а фермеры будут понимать, насколько восстанавливаются растения и какой урожай они смогут дать. Отмечу, что сильнее всего пострадала та группа культур, которые цвели в период заморозков в пострадавших регионах. В первую очередь это косточковые культуры (вишня, слива), семечковые — яблони. Из ягод сильнее всего пострадали смородина и ранние сорта жимолости, малины и садовой земляники. Оперативно исправить ситуацию заменой растений в случае с плодовыми культурами невозможно, так как чаще всего таким растениям требуется несколько лет роста до начала коммерческого плодоношения. Некоторые хозяйства, особенно те, которые выращивают небольшое количество культур и сортов, могут потерять до 70-90% урожая. С учетом текущей низкой рентабельности сельхозпроизводителей такие хозяйства могут не пережить этот сезон без поддержки государства»,— сказала Козий.

Собеседница НСН отметила, что россиян в любом случае ждет рост цен.

«Здесь влияют не столько заморозки, сколько общая ситуация с сельскохозяйственным производством и огромный рост себестоимости выращивания у сельхозпроизводителей. Из-за ослабления курса рубля подорожали импортные материалы, необходимые для садоводства и ягодоводства (посадочный материал, средства защиты растений, удобрения, техника, запчасти и так далее). Кроме того, наблюдается нехватка рабочих рук, соответственно, растет стоимость труда в сельскохозяйственной отрасли. Очень серьезно подорожала логистическая составляющая. Соответственно, цены будут расти» — добавила глава Ягодного союза.

Эксперт подчеркнула, что, помимо тех регионов, в которых введен режим ЧС, серьезно пострадали Татарстан и Башкортостан.

«Заморозки прошли полосой от Белгородской области до Башкирии. Не во всех регионах объявили ЧС, не во всех регионах много хозяйств обратились в Минсельхоз с информацией о потерях. ЧС обычно означает, что будет оказана помощь тем, кому необходима перезакладка насаждений, а потери урожая компенсируются очень редко, поэтому многие садоводы и ягодоводы не обратились со своей бедой в государственные ведомства» — заявила собеседница НСН.

Вместе с тем, резюмировала Козий, о дефиците на рынке говорить не придется.