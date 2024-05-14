Цены взлетят, дефицита не будет: Как майские заморозки отразятся на потребителях

Сильнее всего от заморозков пострадали косточковые и семечковые культуры, а также ранние сорта ягод, но о тотальном дефиците урожая на рынке говорить не придется, сказала НСН Ирина Козий.

Оперативно исправить ситуацию заменой погибших из-за заморозков растений не получится, так как плодовым культурам часто необходимо несколько лет роста для начала коммерческого плодоношения, ряд хозяйств могут лишиться до 70-90% урожая. Об этом НСН заявила глава Ягодного союза Ирина Козий.

Ранее региональные власти сообщили, что в Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях объявлен режим ЧС из-за заморозков, серьезно повредивших посевам. По мнению Козий, пока что сложно дать окончательную оценку ущербу, который был нанесен заморозками.

Половина урожая плодово-ягодных культур погибла в Липецкой области

«Реальную оценку потерь сельхозпроизводителей, скорее всего, можно будет сделать недели через две, когда уже установится теплая погода, а фермеры будут понимать, насколько восстанавливаются растения и какой урожай они смогут дать. Отмечу, что сильнее всего пострадала та группа культур, которые цвели в период заморозков в пострадавших регионах. В первую очередь это косточковые культуры (вишня, слива), семечковые — яблони. Из ягод сильнее всего пострадали смородина и ранние сорта жимолости, малины и садовой земляники. Оперативно исправить ситуацию заменой растений в случае с плодовыми культурами невозможно, так как чаще всего таким растениям требуется несколько лет роста до начала коммерческого плодоношения. Некоторые хозяйства, особенно те, которые выращивают небольшое количество культур и сортов, могут потерять до 70-90% урожая. С учетом текущей низкой рентабельности сельхозпроизводителей такие хозяйства могут не пережить этот сезон без поддержки государства»,— сказала Козий.

Собеседница НСН отметила, что россиян в любом случае ждет рост цен.

«Здесь влияют не столько заморозки, сколько общая ситуация с сельскохозяйственным производством и огромный рост себестоимости выращивания у сельхозпроизводителей. Из-за ослабления курса рубля подорожали импортные материалы, необходимые для садоводства и ягодоводства (посадочный материал, средства защиты растений, удобрения, техника, запчасти и так далее). Кроме того, наблюдается нехватка рабочих рук, соответственно, растет стоимость труда в сельскохозяйственной отрасли. Очень серьезно подорожала логистическая составляющая. Соответственно, цены будут расти» — добавила глава Ягодного союза.

Эксперт подчеркнула, что, помимо тех регионов, в которых введен режим ЧС, серьезно пострадали Татарстан и Башкортостан.

«Заморозки прошли полосой от Белгородской области до Башкирии. Не во всех регионах объявили ЧС, не во всех регионах много хозяйств обратились в Минсельхоз с информацией о потерях. ЧС обычно означает, что будет оказана помощь тем, кому необходима перезакладка насаждений, а потери урожая компенсируются очень редко, поэтому многие садоводы и ягодоводы не обратились со своей бедой в государственные ведомства» — заявила собеседница НСН.

Вместе с тем, резюмировала Козий, о дефиците на рынке говорить не придется.

Патрушев исключил влияние заморозков на показатели урожая

«Если мы говорим о фруктах, то большая их часть на нашем рынке — это в любом случае импортная продукция, кроме яблок (больше половины — местного производства, при этом выращиваются они по большей части в южных регионах, мало затронутых заморозками). Соответственно, про тотальный дефицит говорить не стоит. Вырастут цены, на этом фоне сократится потребление, подрастет импорт. Среди наиболее пострадавших культур стоит выделить смородину. Дело в том, что у этой культуры короткий период цветения и ее выращивание фактически сосредоточено в тех регионах, которые оказались затронуты этими морозами. Соответственно, черной смородины уже второй год подряд у нас будет значительно меньше, чем обычно», — подытожила она.

Ранее кандидат на пост главы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что из-за заморозков в ряде регионов России аграрии пересеют 500 тысяч га.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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