Цены взлетят, дефицита не будет: Как майские заморозки отразятся на потребителях
Сильнее всего от заморозков пострадали косточковые и семечковые культуры, а также ранние сорта ягод, но о тотальном дефиците урожая на рынке говорить не придется, сказала НСН Ирина Козий.
Оперативно исправить ситуацию заменой погибших из-за заморозков растений не получится, так как плодовым культурам часто необходимо несколько лет роста для начала коммерческого плодоношения, ряд хозяйств могут лишиться до 70-90% урожая. Об этом НСН заявила глава Ягодного союза Ирина Козий.
Ранее региональные власти сообщили, что в Волгоградской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях объявлен режим ЧС из-за заморозков, серьезно повредивших посевам. По мнению Козий, пока что сложно дать окончательную оценку ущербу, который был нанесен заморозками.
«Реальную оценку потерь сельхозпроизводителей, скорее всего, можно будет сделать недели через две, когда уже установится теплая погода, а фермеры будут понимать, насколько восстанавливаются растения и какой урожай они смогут дать. Отмечу, что сильнее всего пострадала та группа культур, которые цвели в период заморозков в пострадавших регионах. В первую очередь это косточковые культуры (вишня, слива), семечковые — яблони. Из ягод сильнее всего пострадали смородина и ранние сорта жимолости, малины и садовой земляники. Оперативно исправить ситуацию заменой растений в случае с плодовыми культурами невозможно, так как чаще всего таким растениям требуется несколько лет роста до начала коммерческого плодоношения. Некоторые хозяйства, особенно те, которые выращивают небольшое количество культур и сортов, могут потерять до 70-90% урожая. С учетом текущей низкой рентабельности сельхозпроизводителей такие хозяйства могут не пережить этот сезон без поддержки государства»,— сказала Козий.
Собеседница НСН отметила, что россиян в любом случае ждет рост цен.
«Здесь влияют не столько заморозки, сколько общая ситуация с сельскохозяйственным производством и огромный рост себестоимости выращивания у сельхозпроизводителей. Из-за ослабления курса рубля подорожали импортные материалы, необходимые для садоводства и ягодоводства (посадочный материал, средства защиты растений, удобрения, техника, запчасти и так далее). Кроме того, наблюдается нехватка рабочих рук, соответственно, растет стоимость труда в сельскохозяйственной отрасли. Очень серьезно подорожала логистическая составляющая. Соответственно, цены будут расти» — добавила глава Ягодного союза.
Эксперт подчеркнула, что, помимо тех регионов, в которых введен режим ЧС, серьезно пострадали Татарстан и Башкортостан.
«Заморозки прошли полосой от Белгородской области до Башкирии. Не во всех регионах объявили ЧС, не во всех регионах много хозяйств обратились в Минсельхоз с информацией о потерях. ЧС обычно означает, что будет оказана помощь тем, кому необходима перезакладка насаждений, а потери урожая компенсируются очень редко, поэтому многие садоводы и ягодоводы не обратились со своей бедой в государственные ведомства» — заявила собеседница НСН.
Вместе с тем, резюмировала Козий, о дефиците на рынке говорить не придется.
«Если мы говорим о фруктах, то большая их часть на нашем рынке — это в любом случае импортная продукция, кроме яблок (больше половины — местного производства, при этом выращиваются они по большей части в южных регионах, мало затронутых заморозками). Соответственно, про тотальный дефицит говорить не стоит. Вырастут цены, на этом фоне сократится потребление, подрастет импорт. Среди наиболее пострадавших культур стоит выделить смородину. Дело в том, что у этой культуры короткий период цветения и ее выращивание фактически сосредоточено в тех регионах, которые оказались затронуты этими морозами. Соответственно, черной смородины уже второй год подряд у нас будет значительно меньше, чем обычно», — подытожила она.
Ранее кандидат на пост главы Минсельхоза Оксана Лут заявила, что из-за заморозков в ряде регионов России аграрии пересеют 500 тысяч га.
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