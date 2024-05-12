Патрушев исключил влияние заморозков на показатели урожая
Неблагоприятные погодные условия не повлияют на показатели урожая в России в 2024 году, заявил на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам кандидат на должность вице-премьера и экс-глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
«Несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», - цитирует Патрушева РИА Новости.
По его словам, российские аграрии и животноводы смогут насытить внутренний рынок и выполнить экспортные обязательства. Патрушев указал на большую роль государственной поддержки агропромышленного сектора.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru