Патрушев исключил влияние заморозков на показатели урожая

Неблагоприятные погодные условия не повлияют на показатели урожая в России в 2024 году, заявил на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам кандидат на должность вице-премьера и экс-глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Застали врасплох»: Заморозки негативно отразятся на урожае в регионах

«Несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», - цитирует Патрушева РИА Новости.

По его словам, российские аграрии и животноводы смогут насытить внутренний рынок и выполнить экспортные обязательства. Патрушев указал на большую роль государственной поддержки агропромышленного сектора.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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