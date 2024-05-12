Патрушев исключил влияние заморозков на показатели урожая

«Несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», - цитирует Патрушева РИА Новости.

По его словам, российские аграрии и животноводы смогут насытить внутренний рынок и выполнить экспортные обязательства. Патрушев указал на большую роль государственной поддержки агропромышленного сектора.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, передает «Радиоточка НСН».

