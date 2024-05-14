В России из-за заморозков пересеют 500 тысяч гектаров
Из-за заморозков в ряде регионов России аграрии пересеют 500 тысяч гектаров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила кандидат на пост главы Минсельхоза Оксана Лут.
По её словам, все ресурсы для этого есть, в том числе семена и финансы.
«Если вдруг финансов будет не хватать, значит, мы изыщем возможности для того, чтобы профинансировать всех, кому это необходимо», - указала она.
Лут добавила, что в также министерство будет внимательно следить за действиями страховых компаний, чтобы аграрии «получили необходимый объём возмещения в течение 10 дней».
Ранее экс-глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что сложные погодные условия не помешают России получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru