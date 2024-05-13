Половина урожая плодово-ягодных культур погибла в Липецкой области
Заморозки в начале мая привели к гибели половины урожая плодово-ягодных культур в некоторых липецких хозяйствах. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, с зерновыми ситуация гораздо лучше - погибло всего 5% от общей посевной площади.
Он отметил, что больше других культур пострадали ячмень, рапс и сахарная свёкла. В настоящее время аграрии «всё экстренно пересевают».
«Семян у нас достаточно. Но затраты всё же незапланированные... Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями», - заключил Артамонов.
Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что посевы, погибшие из-за заморозков, будут пересеяны, «для этого имеются все необходимые ресурсы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинопремия «Ника» назвала номинантов
- Адвокат Добровинский заявил, что защита Успенской не подготовилась к суду с Киркоровым
- Галущенко: энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб
- В результате обстрела ВСУ произошел пожар в Краснодоне
- Правительство одобрило проект о выплатах по ОСАГО в размере до 200 тысяч рублей
- Половина урожая плодово-ягодных культур погибла в Липецкой области
- Пригожин посоветовал Макаревичу «сидеть тихо, петь песни»
- МО РФ впервые заявило о поражении итальянской гаубицы на Южном направлении
- Володин призвал отказаться от моратория на проверки точек продаж вейпов
- На Украине назначили нового командующего группировкой ВСУ «Харьков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru