Половина урожая плодово-ягодных культур погибла в Липецкой области

Заморозки в начале мая привели к гибели половины урожая плодово-ягодных культур в некоторых липецких хозяйствах. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Патрушев исключил влияние заморозков на показатели урожая

По его словам, с зерновыми ситуация гораздо лучше - погибло всего 5% от общей посевной площади.

Он отметил, что больше других культур пострадали ячмень, рапс и сахарная свёкла. В настоящее время аграрии «всё экстренно пересевают».

«Семян у нас достаточно. Но затраты всё же незапланированные... Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями», - заключил Артамонов.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что посевы, погибшие из-за заморозков, будут пересеяны, «для этого имеются все необходимые ресурсы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноЗаморозкиУрожайЛипецк

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