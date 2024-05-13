Половина урожая плодово-ягодных культур погибла в Липецкой области

По его словам, с зерновыми ситуация гораздо лучше - погибло всего 5% от общей посевной площади.

Он отметил, что больше других культур пострадали ячмень, рапс и сахарная свёкла. В настоящее время аграрии «всё экстренно пересевают».

«Семян у нас достаточно. Но затраты всё же незапланированные... Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями», - заключил Артамонов.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что посевы, погибшие из-за заморозков, будут пересеяны, «для этого имеются все необходимые ресурсы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».